Казахстан ограничил въезд и выезд иностранных машин – чтобы не вывозили топливо

Казахстан начал бороться с "топливным туризмом": для грузового и легкового транспорта из соседних стран ограничен въезд и выезд – не больше одного раза в сутки, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

"Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки", - заявил чиновник.

По его словам, так страна борется с предотвращением "серого" вывоза топлива из Казахстана. Ранее власти республики начали рейды на пограничных переходах с целью выявления вывоза ГСМ.