Ребенок и беременная женщина ранены при атаке на АЗС в Курской области

Беременная женщина и двухлетний ребенок ранены при атаке ВСУ на АЗС в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, также пострадал 41-летний мужчина. У всех троих пострадавших диагностированы осколочные ранения, их везут в больницу.

Хинштейн добавил, что серьезных повреждений самой заправочной станции нет, в ближайшее время она должна возобновить работу.

"Враг сознательно выбивает нашу инфраструктуру, чтобы оставить людей без топлива, - написал губернатор в своем Telegram-канале. - Вместе с собственниками АЗС будем наращивать защищенность объектов энергетики".

В июне украинские военные нанесли удар по АЗС в Стародубе Брянкой области. При атаке пострадало семь человек, среди которых оказался подросток.