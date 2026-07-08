В Перми осужден курьер, похитивший у пяти пенсионерок более миллиона рублей

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Судом установлено, что в 2025 году молодой человек, решив подзаработать, вошел в состав преступной группы, участники которой похищали деньги граждан дистанционным способом.



Выдавая себя за сотрудников силовых структур и сообщая пожилым гражданам ложную информацию о якобы распространении их личных данных, они предлагали обезопасить сбережения при помощи их декларирования, для чего требовалось передать все имеющиеся средства курьеру, роль которого и выполнял подсудимый. Общая сумма похищенных денежных средств у пяти пенсионерок составила более 1,3 млн рублей.



В судебном заседании мужчина полностью признал вину и частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб потерпевшим на сумму 615 тыс. рублей.



С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.



Также в ходе рассмотрения уголовного дела удовлетворены исковые требования прокурора Свердловского района Перми о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух пенсионерок в размере 15 тыс. рублей в пользу каждой.