Беспилотники атаковали инфраструктуру газопровода "Голубой поток"

Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская" недалеко от столицы Кубани, сообщили в "Газпроме". Объект задействовал в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток" в Турцию.

"Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок", - говорится в сообщении "Газпрома".

Утром 8 июля в Краснодарском крае объявлялась беспилотная опасность.