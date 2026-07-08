Схему отпуска бензина "четный-нечетный" на АЗС могут ввести еще несколько регионов РФ

Власти регионов России могут перенять топливный опыт Орловской области и ввести схему отпуска бензина "четный-нечетный" на АЗС.

Так, в Липецкой области планируют начать продавать бензин только по закрепленным за номерными знаками дням.

"Речь идет о следующей схеме: по четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням - с 1, 3, 5, 7 или 9", - заявил губернатор Игорь Артамонов.

Mash сообщает, что систему готовят к введению еще в четырех областях: Нижегородской, Тамбовской, Ярославской и Ивановской. По данным телеграм-канала, администрации регионов изучают все нюансы.

С 4 июля порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням месяца ввели в Орловской области. Это позволило избежать очередей на АЗС и нехватки горючего.