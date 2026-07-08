В Екатеринбурге внук вымогал деньги у собственной бабушки, угрожая убийством

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию местного жителя, вымогавшего деньги у собственной бабушки. Осужденный угрожал пенсионерке расправой, убийством и уничтожением ее имущества, постоянно названивая и присылая пугающие СМС и голосовые сообщения.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, с в июне 2025 года потерпевшая дважды приходила в банк за снятием наличных. В первый раз сотрудники отказали ей ввиду необходимости ее предварительного заказа, а во второй операцию и вовсе заблокировали из-за подозрения в совершении мошеннических действий и вызвали полицию. Стражам порядка пенсионерка и рассказала про внука, который угрожает ей и требует сумму в 780 тыс. рублей.

Дмитрия Истомина задержали по месту жительства. Свою вину он так и не признал, заявив, что деньги не требовал, а угрозы и мат - это его обычная манера общения, и вообще, сообщения были адресованы другому лицу. Он настаивал, что накопления на счету бабушки являются общими семейными средствами, оставшимися после смерти его дедушки и матери, а в июне он просто попросил деньги на ремонт квартиры. Какая именно сумма лежала на счете, он якобы не знал.

Исследовав материалы дела, показания потерпевшей и свидетелей, суд все же признал Истомина виновным по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство в крупном размере" и назначил наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима.

Приговор был обжалован адвокатом осужденного, а также потерпевшей стороной. Однако, Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменения по существу. Он вступил в законную силу.