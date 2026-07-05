Вернувшийся из плена житель Курской области рассказал о пытках в украинской тюрьме в Виннице

Вернувшийся из плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин поведал о пытках в украинской тюрьме в Виннице. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на самого Романа, его избивали за то, что он русский.

Различий между военными и мирными в тюрьме не делали.

"Когда мы приехали в Винницу, там без разницы было - гражданский ты, не гражданский. Просто заходит (надзиратель - ред.), выбирает камеру, говорит: "Ну, все". Заходит, всех убивает (забивает до смерти - ред.), и все. То есть, дубинками, руками", - пояснил он.

Губернатор Курской области 28 июня сообщил о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.