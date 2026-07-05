В Республике Тыва пропали две девочки

В республике Тыва, в городе Кызыл пропали две 12-летние девочки. Они могли утонуть в Енисее, сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Девочки вышли из дома в среду вечером. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело.

Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Поиски ведут более 200 человек и почти 60 единиц техники. Ранее девочки никогда не уходили из дома.