Площадь пожара в Ставрополе достигла 5000 квадратов

Площадь пожара на складах в Ставрополе увеличилась до 5 тыс. кв. м., произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания.

По сообщению МЧС края, вертолетом Ми-8 в эпицентр пожара сброшено порядка 8 тонн воды. На месте работают более 160 человек и 36 единиц техники.

Напомним, на улице Кулакова в Ставрополе произошел пожар в производственно-складском здании. С места пожара эвакуировано 150 человек, 1 человек пострадал.

К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства.