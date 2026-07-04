Полтора месяца в СИЗО проведет екатеринбуржец, стрелявший по автобусам из рогатки

Екатеринбуржец стрелявший по автобусам из рогатки, арестован. Решение по мере пресечения принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.



По версии органа предварительного расследования, обвиняемый, находясь в своей квартире на ул. Лучистой в Екатеринбурге, нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, произвел из окна несколько выстрелов по движущимся атобусам, используя в качестве оружия рогатку и металлические шарики. Тем самым он причинил имущественный ущерб в значительном размере трем компаниям-перевозчикам. Также от действий Баяндина пострадал пассажир автобуса, он получил ранение туловища.



Стрелок арестован до 24 августа 2026 года.