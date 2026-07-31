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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Временным главой Невьянска назначен бывший городской прокурор

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Егора Корнилова временно исполняющим полномочия главы Невьянского муниципального округа.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона подписал соответствующий указ. К исполнению обязанностей мэра Корнилов приступает с 1 августа 2026 года.

Егор Корнилов родился в 1981 году в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную юридическую академию, а свою трудовую деятельность начал следователем прокуратуры Ленинского района Магнитогорска. Позже работал старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской области. Затем был прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области.

С 2010 года занимал должность заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга. С 2016 года – прокурора Североуральска, а с 2021 года – Невьянского городского прокурора.

Напомним, на прошлой неделе пост главы Невьянска покинул Александр Берчук.

Теги: Корнилов, Паслер, назначение, глава, прокурор, Невьянск


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Ранее 23.07.2026 13:05 Мск Александр Берчук покинул пост главы Невьянска

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