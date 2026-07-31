31 Июля 2026
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Таможенники изъяли контрабандное золото и камни на 4,5 миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подвела итоги работы за первую половину 2026 года. За этот период инспекторы пресекли контрабанду золота, драгоценных камней и ювелирных изделий на общую сумму 4,5 млрд рублей. Пресс-служба ведомства отмечает, что этот результат почти в шесть раз превышает показатели прошлого года.

Сотрудники таможни возбудили 53 уголовных дела. Большинство из них касается незаконного провоза стратегически важных товаров, а пять дел связаны с уклонением от налогов. Также инспекторы составили 192 протокола об административных правонарушениях. Чаще всего преступники пытались провезти ценности в багаже самолетов. В Россию драгоценности везли из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозили в США, Сингапур и КНР.

Больше всего нарушений инспекторы выявили в аэропортах Москвы и в Северо-Западном федеральном округе. В ФТС напоминают, что закон относит драгоценные металлы и камни к стратегически важным ресурсам. Если человек пытается тайно перевезти через границу изделия дороже 1 миллиона рублей, он совершает преступление. За такую контрабанду закон предусматривает уголовную ответственность.

Ранее в Екатеринбурге таможенники поста "Малахит" изъяли у предпринимателя 32 кг скрытой бижутерии после того, как при досмотре обнаружили в посылке почти 41,5 тысячи серег вместо заявленных 13 тысяч. Инспекторы поместили лишний товар на склад и завели административное дело за недостоверное декларирование.

Теги: таможня, золото, драгоценность


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