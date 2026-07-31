В Радужном отец заплатит сотни тысяч за поддельный аттестат сына

В Радужном отец студента колледжа заплатит сотни тысяч рублей за поддельный аттестат сына.

Местный политехнический колледж обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба. Одному из ответчиков вменялось то, что он предоставил в учебное заведение поддельный школьный аттестат сына и фальшивый список оценок к нему. На основании этого "документа" парень был зачислен на бюджет и очно учился в колледже в сентябре 2024 – марте 2026 гг.

Указанный в документе завышенный средний балл создал преимущество при зачислении. Колледж пострадал на 454 тыс. руб., то есть стоимость обучения и выплаченную стипендию. Радужнинский городской суд взыскал солидарно с бывшего студента и его отца указанную сумму ущерба, а также госпошлину в 13,9 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов Югры.