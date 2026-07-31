31 Июля 2026
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Фото: страница губернатора Александра Моора в соцсетях

Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться

Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным на 31 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 891 сантиметр (рост за сутки – два сантиметра, отметка "опасное явление" превышена на 41 см).

На гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 564 сантиметра (рост за сутки – 25 см, отметка "опасное явление" составляет 662 см).

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ярковском округе.

"Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра. Он составил 891 сантиметр. Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля. Но волна паводка спускается вниз по течению. В Ярковском округе Тура уже ощутимо прибавила. Сегодня выехал туда, чтобы на месте проконтролировать, как ведется подготовка к паводку. Также внимательно следим за тем, как ведёт себя река Пышма в Тюменском округе. За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 сантиметра", - сообщил губернатор Моор в соцсетях.

Отметим, что в регионе ранее был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реках поднялся из-за обильных осадков в июне.

Теги: Тура, уровень воды, паводок


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