Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться

Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



По данным на 31 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 891 сантиметр (рост за сутки – два сантиметра, отметка "опасное явление" превышена на 41 см).



На гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 564 сантиметра (рост за сутки – 25 см, отметка "опасное явление" составляет 662 см).

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ярковском округе.

"Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра. Он составил 891 сантиметр. Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля. Но волна паводка спускается вниз по течению. В Ярковском округе Тура уже ощутимо прибавила. Сегодня выехал туда, чтобы на месте проконтролировать, как ведется подготовка к паводку. Также внимательно следим за тем, как ведёт себя река Пышма в Тюменском округе. За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 сантиметра", - сообщил губернатор Моор в соцсетях.

Отметим, что в регионе ранее был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реках поднялся из-за обильных осадков в июне.