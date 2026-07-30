Моор предупредил о пике летнего паводка на Туре в эти выходные

В эти выходные ожидается пик летнего паводка на реке Тура, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, вода продолжает пребывать, при этом, интенсивность снижается.

"За последние сутки уровень воды в реке Тура увеличился всего на 3 см. Сейчас вот на 12 часов — уровень 890 см. Я думаю, что в ближайшие выходные сформируется пик паводка, и уже вода начнет убывать", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что в 1947 году уровень воды поднимался до 665 см — до недавнего времени это считалось рекордом. Если тогда вода только вышла на пойму, то сейчас в районе подтопления находится 43 жилых дома, а из 40 переселенных граждан 29 находятся в пунктах временного размещения.

Напомним, накануне в Тюмени был введен режим ЧС регионального характера. В городе также объявили набор волонтеров для борьбы с паводком.