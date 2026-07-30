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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Верхней Пышме незнакомец пырнул 17-летнего подростка ножом

В Верхней Пышме 19-летний парень напал на 17-летнего подростка с ножом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 29 июля во дворе дома по ул. Машиностроителей. Нападавшего уже задержали, вскоре ему изберут меру пресечения - следствие настаивает на заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Верхнепышминский "гангстер" оперативно был задержан сыщиками уголовного розыска территориального ОВД. Гроза местной детворы по имени Алексей воспитывается в неполной семье матерью, состоит с недавних пор, по оперативным данным, на учете в медучреждении", – отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, никакой потасовки или ссоры между парнями не было - Алексей просто, идя мимо подростка, оскорбил его, а после ударил ножом. При этом, это не первый криминальный эпизод в его жизни.

"Буквально два месяца назад он порезал мужчину за то, что тот сделал ему замечание за безобразное поведение в общественном месте. Уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью" сотрудники полиции из подразделения дознания уже расследовали и направили в суд для рассмотрения", – добавил полковник Горелых.

Теги: Верхняя Пышма, подросток, нож, нападение, уголовное дело


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