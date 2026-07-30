Ozon и Wildberries заявили о блокировке товаров, связанных с Дуровым*

Карточки на Ozon и Wildberries, связанные с Павлом Дуровым*, будут блокировать. Сейчас маркетплейсы проверяют ассортимент товаров и выявляют те, которые подлежат блокировке.

"После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ozon.

В пресс-службе Wildberries также сообщили, что во время внутренней проверки "будут установлены все обстоятельства и дана оценка правомерности применения ограничительных мер". Если же нарушения будут подтверждены, товары сразу заблокируют.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес основателя Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Поводом стал отказ мессенджера удалить паблик и чат-бот, через которые, как считают силовики, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь.

В международный розыск Дуров* пока не объявлен.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга