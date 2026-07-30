Один человек погиб при атаке беспилотников на Удмуртию

В результате атаки БПЛА на Удмуртию погиб один человек, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

По ее словам, на севере республики уничтожены два беспилотника.

"К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель", - написала Абрамова в месенджере "Макс".

Врио губернатора также уточнила, что концентрация вредных веществ в воздухе рядом с горящим складом остается в пределах нормы. Всех сотрудников предприятия оперативно эвакуировали, для иногородних работников власти организовали специальный транспорт.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА на логистическом объекте компании Wildberries в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные. Кроме того, беспилотники атаковали одно из предприятий республики.