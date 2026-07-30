Банк России - крупнейший продавец золота во II квартале

Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал данные о спросе и предложении на рынке за второй квартал. Банк России за этот период сократил свои запасы на 22 тонны, что сделало его самым крупным продавцом золота в мире. Следом идет Центральный банк Турции, который продал 2 тонны металла. Немецкий Бундесбанк уменьшил свои резервы всего на 1 тонну, так как использовал золото для чеканки монет, пишет "Ъ".

При этом остальные центробанки мира активно скупали золото и приобрели в общей сложности 289 тонн. WGC отмечает, что это максимальный результат для второго квартала за всю историю наблюдений. Если сравнивать с прошлым годом, объем закупок вырос на 62%. Государства стремятся наращивать резервы, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

Больше всего золота во втором квартале купила Польша - 51 тонну, и Китай - 33 тонны. Также в список активных покупателей попали Центральный банк Узбекистана с 16 тоннами и Национальный банк Казахстана, который приобрел 15 тонн. Замыкает перечень Центральный банк Иордании, пополнивший свои запасы на 6 тонн золота. Таким образом, мировой интерес к драгметаллу продолжает расти.

Сообщалось, что золотые резервы Банка России к 1 июля 2026 года сократились до 73,4 млн тройских унций - это минимум с февраля 2020 года, когда запасы составляли 73,3 млн унций. В течение 2026 года объем золота в резервах стабильно снижался: с 74,8 млн унций на начало года до 73,7 млн к июню, а к июлю показатель уменьшился еще на 300 тыс. унций.