Подвиги героев СВО включат в школьные учебники по литературе

Власти добавят темы, посвященные СВО, в новые государственные учебники по литературе для 9–11 классов. Об этом рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская, сообщает "КП". Кроме того, авторы включат информацию о подвигах участников боевых действий в единые учебники по русскому языку. Ямпольская пояснила, что новая линейка пособий поможет школьникам лучше понять современную историю и укрепит традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее разработчики уже добавили истории о героях спецоперации в учебники по истории. Таким образом, государство продолжает обновлять образовательную программу, чтобы дать ученикам полное представление о текущих событиях в стране.

Ранее сообщалось, в России разработают специальный словник, в который соберут всю лексику из школьных учебников по русскому языку и литературе, начиная со старших классов. Как сообщила советник президента Елена Ямпольская, это гарантирует выпускникам отсутствие незнакомых слов в заданиях ЕГЭ, если они добросовестно освоили программу.