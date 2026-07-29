Прокуратура запросила больше 20 лет колонии для двух экс-заместителей Гладкова

Гособвинение попросило назначить реальные сроки для бывших вице-губернаторов Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина по делу о растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Базарова, бывшего заместителя губернатора Курской и Белгородской областей, прокурор просит приговорить к 21 году лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей. Бывшему заместителю губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Рустэму Зайнуллину запросили срок 22 года лишения свободы со штрафом 474 млн рублей.

Остальным фигурантам дела запрошены сроки от 10 до 18 лет лишения свободы, пишет РБК.

Зайнуллин и другие фигуранты его дела – двое предпринимателей – были арестованы в июне 2025 года. Им предъявили обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается коррупционных схем при возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. В апреле 2026 года стало известно, что расследование дела завершено, в итоговом обвинительном заключении теперь уже бывшему вице-губернатору вменяется получение взятки в особо крупном размере. Генпрокуратура в иске также требует взыскать с фигурантов почти 1 млрд рублей.

Базаров был задержан летом прошлого года, тогда он работал в должности врио вице-губернатора Курской области. Он пришел на работу в Курскую область в феврале 2025 года. До назначения в Курскую область он занимался в течение пяти последних лет строительством и транспортом на аналогичном посту в Белгородской области. Сообщалось, что следствие оценивает ущерб по делу Базарова в более чем 1,7 млрд рублей. Большая часть ущерба, по версии МВД, - это растрата при строительстве оборонительных сооружений на российско-украинской границе.