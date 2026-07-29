В Тюмени объявили набор волонтеров для борьбы с паводком

В Тюмени объявили набор волонтеров для борьбы с паводком, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В связи со сложившейся ситуацией в областном центре создан оперативный волонтерский штаб. Войти в него могут неравнодушные жители города.

"Уважаемые земляки, призываем вас присоединиться к нам – группе инициативных и ответственных людей. Нужны волонтеры для работы. Сегодня ситуация с паводком находится на критическом уровне. План мероприятий разработан, техника работает, но не хватает людей, которые помогут на участках", - сообщил первый заместитель главы города Тюмени Юрий Баранчук.

Добровольцев обеспечат горячим питанием, питьевой водой, необходимыми инструментами.

Напомним, уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает расти. По данным на 29 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 886 сантиметров (рост за сутки – девять сантиметров, отметка "опасное явление" превышена на 36 сантиметров).

На гидропосту Богандинское в Тюменском округе уровень воды в реке Пышма составил 511 сантиметров (рост за сутки – 28 сантиметров, отметка "опасное явление" составляет 662 сантиметра).

Накануне в Тюмени был введен режим ЧС регионального характера.