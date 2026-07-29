Ольга Абрамова назначена врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртской Республики. Возглавлявший республику с 2017 года Александр Бречалов, как следует из указа президента, ушел в отставку по собственному желанию.

Абрамова в 2018-2024 гг. являлась министром сельского хозяйства Удмуртии, также выполняла обязанности вице-премьера правительства республики. С 2024 года стала советником министра сельского хозяйства России.

"Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики", - сказал Путин на встрече с Абрамовой. Сама она добавила: "Конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие".

Два дня назад Удмуртия отразила масштабную атаку беспилотников, в том числе были атакованы логистические центры Wildberries. Тогда Александр Бречалов заявил, что регион отражает "самую массированную атаку за последнее время".