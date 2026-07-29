Зарплата ниже МРОТ в 2026 году: когда работодатель платит по закону

В 2026 году федеральный МРОТ вырастет до 27 093 рублей, однако не все работники получат эту сумму на руки. Доцент Финансового университета Игорь Балынин отмечает, что компании имеют право платить меньше минимума, если сотрудник трудится неполный день или неделю. В таких случаях бухгалтерия рассчитывает выплату пропорционально ставке. Например, человек на полставки получит минимум 13 546,5 рубля, если он отработал положенные часы и выполнил свои задачи, пишет "Ъ".

Закон строго связывает размер ставки с реальной нагрузкой. Если начальник оформляет сотрудника на 0,5 ставки, он обязан сократить рабочую неделю с 40 до 20 часов. Фирма нарушает правила, если формально уменьшает ставку в документах, но заставляет человека выполнять прежний объем работы. Полную сумму в 27 093 рубля работодатель обязан выплатить только тем людям, которые полностью отработали месячную норму времени в рамках трудового договора.

Правила о минимальной зарплате не действуют, когда стороны заключают договор гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае заказчик и исполнитель сами определяют цену услуги или конкретной работы в тексте соглашения. Главное, чтобы компания не подменяла трудовой договор договором ГПХ ради экономии. Сама по себе сумма ниже МРОТ не всегда указывает на нарушение. Проверяющие органы в первую очередь смотрят на вид договора, фактические часы работы и реальную нагрузку сотрудника.

Ранее в первой половине 2026 года спрос на кузнецов в России вырос на 141%, а средняя зарплата достигла 130 967 рублей из-за подъема машиностроения, стройки и спроса на кованые изделия. Особенно активно мастеров ищут в Нижегородской, Свердловской и Самарской областях, причем в последней предлагают самый высокий доход - 157 000 рублей.