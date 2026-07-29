Участник программы «Хранители леопарда» - ВТБ сообщает: Популяция дальневосточного леопарда выросла в 6 раз

Впервые Россия и Китай объединили данные о дальневосточных леопардах. Популяция самой редкой крупной кошки планеты выросла в 6 раз за минувшие 20 лет. Сегодня на заповедной территории двух стран зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире насчитывалось всего 35 диких кошек. Оценка проведена учёными нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток, ВТБ выступает Хранителем леопарда) и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР.

Учёные из России и Китая подтвердили, что на территории резервата «Земля больших кошек» зарегистрировано не менее 223 особей дальневосточного леопарда – взрослых и котят, из которых 135 – в национальном парке «Земля леопарда» (Россия), 115 – в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда (Китай), среди них 27 особей относятся к трансграничным, то есть регистрируются в двух странах.

«ВТБ с 2023 года поддерживает национальный парк и опекает семью четырех диких дальневосточных леопардов. Шестикратный рост популяции редкого вида – результат внимания и вовлеченности профессионального сообщества, финансовой поддержки крупных компаний и неравнодушного отношения к природному наследию России. Природоохранные проекты банка – один из важных элементов нашей стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», – прокомментировал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Справки. ВТБ – участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Банк опекает семью больших кошек, в которой мама Герда и её котята Феникс, Сиерра и Фьюжн. Чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего, осенью 2025 года ВТБ запустил специальную имиджевую кампанию «Время быть заметным», посвященную сохранению дальневосточного леопарда.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей вида. Создание нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных.