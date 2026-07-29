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Общество Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогают с просушкой домов в Ирбите после паводка

Вода в Ирбите постепенно отступает, что позволяет наконец приступить к просушке подтопленных паводком домов. Эта задача легла на плечи Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

"Наши волонтеры совместно с добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей начали выходить на субботники — постепенно убираем мусор, который принёс паводок, делаем просушку помещений, откачиваем воду из зданий", - рассказали в пресс-службе Центра.

Волонтеры Алексея Вихарева работают с последствиями паводка в Ирбите(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Помимо этого, активисты закупают антисептики для дезинфекции домов и учреждений. Продолжается и работа в администрации города, где добровольцы принимают заявления от граждан на выплаты после ЧС.

Волонтеры Алексея Вихарева работают с последствиями паводка в Ирбите(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева работают с последствиями паводка в Ирбите(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Второй месяц Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает пострадавшим свердловским городам. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь понадобилась и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.

Теги: Алексей Вихарев, Волонтерский центр, Ирбит, волонтер, просушка


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