Женщина погибла в результате падения обломков ракеты на многоэтажку в Таганроге

В Таганроге в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, по его словам, пострадал мужчина, ему оказывают медицинскую помощь. Жителей дома эвакуируют, на месте развернули пункт временного размещения.

Слюсарь добавил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Глава Таганрога Светлана Камбулова добавила, что повреждено несколько частных домов и коммерческих предприятий. По ее словам, ночью город вновь подвергся массированной воздушной атаке. Камбулова отметила, что утром специальная комиссия осмотрит дома для фиксации размера ущерба, пострадавшим окажут необходимую помощь.