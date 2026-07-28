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Политика
Фото: страница губернатора Александра Моора в соцсетях

Роспотребнадзор: качество воды в Тюмени соответствует требованиям. Но кипятить обязательно

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила, что качество воды в Тюмени по показателям безопасности соответствует требованиям.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный мониторинг качества воды на Метелевском водозаборе из реки Тура. Исследования проводятся в аккредитованных лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

На сегодня вода по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям полностью соответствует требованиям.

"Для соблюдения правил безопасности с профилактической целью мы просим население воду кипятить. Мы это всегда делаем в паводковый период на всех территориях. Подъем воды продолжается и в случае, если мы увидим ухудшение качества воды по показателям безопасности в резервуаре чистой воды или в разводящей сети, незамедлительно будет принято решение об ограничении или прекращении подачи воды в дома и на переводе водоснабжения на привозную воду. Пока, оценивая риски существующей ситуации и прогнозируемой, мы не видим в этом необходимости", - заявила она.

С 24 июля ведомством было дано предписание на проведение гиперхлорирования, что также позволит держать ситуацию на контроле.

Напомним, из-за паводка вода затопила часть набережной. Жители Тюмени жаловались на нестерпимую вонь от воды.

Теги: вода, тура, Роспотребнадзор


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