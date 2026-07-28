В Челябинске сибиряку грозит срок по делу о незаконном обслуживании сим-бокса

В Челябинске 22-летнему жителю Томской области грозит срок за создание сим-бокса.

По версии следствия, парень захотел заработать и стал оператором абонентского терминала (сим-бокса). Он должен был организовать бесперебойную работу терминала, обеспечивавшего возможность "подмены" номера при звонке мошенников жертвам.

В январе сибиряк приехал в Челябинск. За месяц он сменил три специально для него арендованные квартиры, получил оборудование, в том числе "сим-бокс". С помощью молодого человека похитили у жителя Петербурга 1,4 млн руб.

Злоумышленник попался силовикам из-за бдительности арендодателя, который сообщил о возникших подозрениях силовикам. Парень арестован. Дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска, сообщает прокуратура Челябинской области.