В Сургутском районе арестован мужчина, который угрожал ножом подросткам

В Сургутском районе арестован мужчина, который, по версии следствия, угрожал ножом подросткам в сквере Лянтора. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По данным следствия, вечером 20 июля 2026 года житель Лянтора, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городском сквере, достал нож и угрожал им группе несовершеннолетних.

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. Суд, рассмотрев ходатайство следователя Сургутского межрайонного следственного отдела, 27 июля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уже допрошены потерпевшие и очевидцы, проведён осмотр места происшествия. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).