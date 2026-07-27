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Фото: kremlin.ru

Путин пообщался с Пашиняном

Президент России и премьер-министр Армении пообщались по телефону.

Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Армении, направленных на вступление в Евросоюз. В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс, сообщает пресс-служба Кремля.

В конце весны Путин заявил, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Также, по его словам, Ереван при выходе из объединения столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14% ВВП.

Путин сообщил журналистам, что Россия просит провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС как можно скорее. Президента спросили, как долго Ереван сможет сидеть на двух стульях, если начнёт затягивать проведение референдума.

"Спросите у тех, кто пытается это делать", - ответил российский лидер.

Теги: Владимир Путин, Никол Пашинян


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