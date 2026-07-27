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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге во время фестиваля молодежи на неделю ограничат движение транспорта

В Екатеринбурге во время Международного фестиваля молодежи на целую неделю будет ограничено движение транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения продлятся с 11 по 18 сентября ежедневно с 6:00 до 22:00. Как уточнили в мэрии, речь идет о транспортных средствах, которые перевозят по автодорогам общего пользования опасные грузы: взрывчатые материалы и пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, окисляющие вещества и органические пероксиды, токсичные и инфекционные вещества, радиоактивные материалы и другие.

Ограничения коснутся десятков улиц города. Это проспект Ленина, бульвары Экспо, Новосинарский, улицы 100-летия Уральского университета, Альпинистов, Бахчиванджи, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинная, Луганская, Шевченко, Восточная, Белинского, Малышева, 8 Марта, Универсиады, Академика Шварца, Саввы Белых, Сибирский тракт, Куйбышева, Бахчиванджи, Чистая, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Токарей, Бебеля, Опалихинская, Халтурина, Татищева, Репина, Посадская, Гурзуфская, Бакинских Комиссаров, Кировградская, Донбасская, Лыжников, Молодогвардейцев, Димитрова, Пархоменко, Титова, Селькоровская, Крауля, Викулова, Комсомольская и Березовая.

Ранее сообщалось, что на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге поступили заявки из 150 стран мира.

Теги: фестиваль, ограничения, молодежь, Екатеринбург


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