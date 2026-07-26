Глава Тюменской области из-за паводка призвал готовиться к худшему

В Тюменской области принимают дополнительные меры для защиты населённых пунктов от паводка на Туре. Главная водная артерия Тюмени ведёт себя крайне нетипично в этом году.

25 июля уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления. На сегодня он составляет уже 859 см. И, по прогнозу гидрологов, рост продолжится и превысит показатели 2016 г. Причина – обильные дожди, которые прошли в Свердловской и Тюменской областях. Губернатор Александр Моор с вертолёта осмотрел участок реки от границы со Свердловской областью до слияния с рекой Пышмой. Воды очень много, затоплена вся пойма.

Сегодня, 26 июля, провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Используя опыт, который власти получили в Ишиме в 2024 г., в области готовятся к самому неблагоприятному сценарию. Тем более, что так называемый дождевой паводок, в отличие от весеннего половодья, сложно прогнозировать.

"Поручил коллегам из Тюмени и Тюменского округа в кратчайшие сроки организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Особое внимание – ночью. Важно создать резерв мешков и грунта", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В потенциально опасных местах у дамбы нужно складировать большой объём заполненных мешков. Также там должна быть выставлена техника. Это позволит максимально быстро отреагировать на возможные протечки.

"Поручил стянуть в город необходимую дополнительную технику: погрузчики и самосвалы. Кроме этого, необходимо пройти по всем домам в зоне вероятного подтопления: заблаговременно эвакуировать одиноких пожилых людей и больных. И ещё раз проверить готовность ПВР", - написал Александр Моор.