В МИД хотят добиться выдачи России экс-прокурора МУС Хана

МИД России хочет добиться выдачи экс-прокурора международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

24 июля Ассамблея государств-участников Римского статута приняла решение отстранить Хана. Бывшая сотрудница сочла его виновным в домогательствах. 82 из 125 стран-участниц МУС посчитали собранные доказательства вины Хана достаточными.

Больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута. Это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой, сообщает МИД России.