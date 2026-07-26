Армия России ударила по месту производства в Киеве БПЛА

Армия Росси ударила по предприятиям ВПК в Киеве.

Речь идёт о предприятиях, задействованных в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним. Также нанесён удар по объектам инфраструктуры в порту "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, сообщает Минобороны России.

Также в министерстве сообщили о 133 БПЛА, сбитых над Россией в прошедшую ночь.