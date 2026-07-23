Истязания в детском саду Сочи: следователи задержали воспитателя и дефектолога

Следователи в Сочи задержали воспитателя и педагога-дефектолога детского сада для детей с особенностями развития. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю обвиняет их в истязании малышей и плохом исполнении родительских обязанностей. Следствие считает, что сотрудницы учреждения постоянно оскорбляли детей, били их и таскали за волосы.

Полиция начала проверку после заявления родителей одного из воспитанников. Семья заметила на теле сына синяки, ссадины и царапины. Мальчик имеет задержку развития речи, поэтому он не мог сам рассказать о происходящем в группе. Когда мать попросила объяснить появление травм, работницы сада ответили, что дети просто часто падают и дерутся друг с другом. Тогда родители оставили в помещении включенный диктофон. На записи они услышали, как воспитатели очень грубо разговаривают с детьми, запугивают и оскорбляют их, из-за чего дети постоянно плачут.

Сейчас против 54-летней воспитательницы и 39-летней учительницы-дефектолога возбудили уголовное дело. Краевое следственное управление СКР планирует просить суд отправить обеих женщин под стражу на время следствия.

Ранее в Челябинской области отменили оправдательный приговор матери, которую обвиняют в подготовке убийства собственной 12-летней дочери. По версии следствия, в апреле 2025 года женщина предложила жителю поселка Измайловский утопить девочку в реке за 100 тысяч рублей и даже передала ребенка исполнителю, но тот обратился в полицию.