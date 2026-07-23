Бастрыкин: Ущерб от ВСУ в Донбассе, Новороссии и приграничье превысил 1 трлн рублей

Ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 триллион рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ТАСС.

По его словам, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 миллиардов рублей, в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 миллиардов рублей.

Также Бастрыкин сообщил, что с 2022 года атакам ВСУ подверглись 54 региона России, расположенные вне границ проведения СВО. В результате погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 детей. Пострадали 6754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.

Напомним, в декабре Следственный комитет РФ оценивал ущерб от вооруженных атак киевского режима в 600 миллиардов рублей. Бастрыкин заявлял, что нанесен серьезный ущерб 41 региону России.