СК оценил ущерб от атак ВСУ в 600 млрд рублей

Следственный комитет РФ оценивает ущерб от вооруженных атак киевского режима в 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Имеется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов", - сказал он РИА Новости.

Ущерб нанесен как новым территориям, так и регионам в глубине России. По словам Бастрыкина, СК будет добиваться возмещения ущерба.

Ранее посол по особым поручениям Министерство иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины еженедельно наносят около 3,5 тыс. ударов по гражданским объектам на территории РФ. По его словам, с июля текущего года фиксируется активизация таких обстрелов.