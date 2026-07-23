В Екатеринбурге к чемпионату России по легкой атлетике пройдет ночной забег

В Екатеринбурге состоится ночной забег, приуроченный к чемпионату России по легкой атлетике. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время его проведения с 22:00 до 23:50 24 июля будет перекрыто движение транспорта. Ограничения будут действовать по улице Архангела Михаила, от улицы Репина до улицы Юрия Исламова.

На период ночного забега специалисты установят временные дорожные знаки. Стоянка транспорта на данном участке также будет запрещена.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике-2026 пройдет в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Соревнования состоятся на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец". В стартах примут участие более 700 спортсменов из 70 регионов страны.