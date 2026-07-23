Склад Wildberries под Воронежем не открылся после ночной атаки БПЛА

Логистический комплекс Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области не работает после атаки БПЛА.

О том, что склад перестал работать по ночам (с 00:00 до 6:00) из-за массированных атак ВСУ, сообщалось вечером 22 июля. Информация об этом появилась в профильном Telegram-канале. Однако утром в четверг склад не открылся.

Ночью при атаке беспилотников в пригороде Воронежа была повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и "фасад другого аналогичного сооружения", сообщил губернатор Александр Гусев. В результате удара также возник пожар в частном доме, погиб трехлетний мальчик, пострадали его родители. Кроме того, легкие ранения получил 19-летний молодой человек.