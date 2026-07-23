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Фото: Накануне.RU

Экономический совет ЛДПР: Из-за высокой ключевой ставки рынок машиностроения замер на дне

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов. Так считает глава РСПП Александр Шохин. В Экономическом совете ЛДПР подтверждают, что жесткая денежно-кредитная политика поставила многие предприятия машиностроения в тяжелое положение. Там отмечают, что в ряде отраслей рынок "замер на дне".

По некоторым прогнозам, Центробанк на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. В РСПП же призывают регулятор к смягчению ДКП и снижению ставки, так как продолжающаяся заморозка экономики сулит уже банкротства предприятий.

"В рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса, аналогичные оценки есть и у других деловых объединений, при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике", - сказал Александр Шохин.

Тяжелое финансовое положение наблюдается, в том числе, у предприятий машиностроения, это в беседе с Накануне.RU подтвердил член Экономического совета ЛДПР, замдиректора ассоциации "Росспецмаш" Вячеслав Пронин.

"Про такую крайнюю степень, как банкротство, я судить не берусь, у каждого предприятия свои резервы, своя ситуация. Но могу отметить, что у нас недавно прошло общее собрание членов ассоциации "Росспецмаш" - это больше 200 машиностроительных предприятий - и все, конечно же, одинаковую позицию заявляют, что они находятся в крайне тяжелом финансовом положении, у многих высокая закредитованность, они не могут оборотку поддерживать из-за дороговизны кредитов, а сейчас уже даже дорогие кредиты стали недоступны, потому что банки ужесточают требования к заемщикам", - пояснил он.

Потребители тоже оказались в тяжелом положении, поскольку они не могут покупать технику и не могут заработать на продаже своей продукции, так как рынок, по сути, "замер на дне", подчеркнул Пронин.

Добавим, что РСПП в настоящее время также видит значимые риски для импортозамещающих проектов. Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении - высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики. И сегодня эти проекты сталкиваются с отсутствием заказов на готовую продукцию.

Теги: Экономический совет ЛДПР, осенние банкротства, Александр Шохин


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