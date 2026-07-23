Сергей Кравчук: За 3 года приведено в порядок около 80 километров дорог Хабаровска

Доля протяженности дорог в Хабаровске, которые отвечают нормативным требованиям, составляет на данный момент 85,55 %.

Одно из приоритетных направлений развития города – ремонт улично‑дорожной сети. Важную роль в улучшении дорожной инфраструктуры играет участие в национальных проектах. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы значимые участки дорог от площадки «Авангард» до улицы Новая, улица Тихоокеанская, проспект 60‑летия Октября на двух участках и развязка по Восточному шоссе.

Также было установлено более 5 тысяч метров барьерного ограждения на улицах Волочаевской, Воронежской и Большой для разделения встречных потоков транспорта. Обустроено 19 пешеходных переходов, установлены светофоры типа Т7, гобо‑проекторы, дорожные знаки повышенной яркости, разметка, пешеходные ограждения, «лежачие полицейские». Более 60 % переходов адаптированы для передвижения инвалидов.

В границах улиц Павла Леонтьевича Морозова, Автобусной и Владивостокского шоссе построено 18 проездов, которые обеспечивают транспортную доступность земельных участков для многодетных семей. Модернизировано 9 светофоров. Всего порядка 67 % светофорных объектов оснащены звуковыми сигналами и речевыми информаторами.

В Хабаровске обустроены пешеходные тротуары общей площадью 436 кв. м. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонт дорожного полотна ведётся с учётом требований к обустройству пешеходных переходов.

При благоустройстве городской среды особое внимание уделяется доступности для маломобильных групп населения: обустраиваются пандусы, применяется тактильная плитка и визуальная информация.

«Развитие дорожной сети – один из ключевых приоритетов для Хабаровска. За последние 3 года приведено в порядок около 80 километров дорог. Благодаря участию в национальных проектах, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, удаётся решать масштабные задачи: приводить в порядок крупные магистрали, обустраивать пешеходные переходы, создавать удобную транспортную инфраструктуру», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.