Роспотребнадзор просит свердловчан выбросить весь урожай с подтопленных территорий

Урожай с подтопленных территорий не пригоден для употребления и может нести опасность для здоровья и жизни человека. Об этом в своих социальных сетях написал замначальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора Олег Лебедев.

По его словам, на выброс идет все: овощи, фрукты и ягоды, даже если они выглядят нормальными.

"Если на огород зашла паводковая вода, то весь урожай подлежит уничтожению. Продукты дезинфицировать – это играть в рулетку. Паводковая вода очень специфична, количество потенциальных возбудителей инфекций в ней бесконечно, провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно в домашних условиях. Только автоклавирование, но понятно, что продукция с огорода ее не переживет. Так что нет, только утилизация", – заявил Лебедев.

Рыба, заплывшая на территории населенных пунктов во время паводка или погибшая во время него, также под запретом. В ней, подобно и урожаю, могут накапливаться возбудители болезней.

Напомним, в начале недели в МЧС отметили спад уровня паводковых вод в Свердловской области. При этом, спасатели отмечают, что высокий уровень воды в реках сохраняется, а ситуация на Среднем Урале находится под полным контролем экстренных служб.