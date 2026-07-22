Владелец собаки, напавшей на внука Донцовой, рассказал свою версию ЧП

Владелец собаки, которая напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию произошедшего ЧП.

Ранее стало известно, что ребенка с рваной раной головы доставили в больницу, где наложили швы. Также родственники мальчика рассказали, что он находится в состоянии шока. По их словам, мальчик находился у ворот своего дома, когда на него напала собака породы акита-ину, повалила и искусала. От животного ребенка спас случайный прохожий, которого собака, якобы, тоже покусала. А владельца собаки обвинили в том, что он даже не пытался оттащить питомца.

По версии самого владельца – Алексея, мальчик сам подошел к собаке, чтобы поиграть или погладить. После этого пес толкнул ребенка лапой и потом укусил, передает Mash. Хозяин говорит, что сразу начал оттаскивать собаку, потом поднял мальчика и позвонил родителям. Он добавил, что выгуливал собаку без намордника из-за особенностей ее дыхания.

Известно, что следственные органы проводят проверку по факту травмирования ребенка.