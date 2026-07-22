В Пермском крае образовался огромный провал

В Кишертском округе образовался огромный провал, сообщает Telegram-канал "Дежурный по Перми".

Земля обвалилась вблизи деревни Пашево в километре от жилого дома. Размеры ямы 6,5 на 5,9 метра. А глубина составляет 10,9 метра. При этом провал продолжает увеличиваться из-за осыпания краев.



Территория, где появилась яма, находится в районе закрытого соляного и сульфатного карста. На месте уже побывали эксперты Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Местные власти планируют засыпать провал, так как в июле в него провалились две собаки.