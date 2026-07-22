Прокуратура заставила отремонтировать лифты в пешеходном тоннеле в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура проверила состояние лифтов, установленных в пешеходном тоннеле в центре города. Обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в коммуникационном тоннеле по улице Вайнера в уральской столице на участке от улицы Малышева до Радищева. Было установлено, что два лифта находились в нерабочем состоянии. Их обслуживание длительное время не производилось.

По итогам проверки виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Как отметили в ведомстве, сейчас лифты отремонтированы и находятся в рабочем состоянии.