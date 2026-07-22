Новым главкомом ВСУ станет 43-летний Михаил Драпатый

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет 43-летний Михаил Драпатый. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Драпатым, а также с врио министра обороны Евгением Хмарой и Заместителем главы офиса президента Павлом Палисой. По итогам было объявлено о новом главкоме и "новой конфигурации генштаба ВСУ".

Драпатый после встречи с президентом поблагодарил своего предшественника Александра Сырского "за постоянную работу по укреплению украинской армии". Зеленский же заявил, что Сырский "обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, и он есть у Драпатого".

Драпатый воюет с 2014 года. В мае 2014-го, когда пророссийские жители Мариуполя блокировали город баррикадами, чтобы в город не могли прорваться ВСУ, именно батальон Драпатого прорывал баррикады на БМП и таранил людей.

В России Михаил Драпатый объявлен в розыск по делу об ударах по территории ЛНР и ДНР в 2017-2019 годах. По данным СК РФ, в те годы он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и были ранены 154 человека.

В марте 2022 года Драпатый был назначен заместителем командующего Южным командованием ОГФ.

С конца 2024 года командовал сухопутными войсками, в прошлом году был назначен командующим восточным фронтом, однако в июне 2025-го подал рапорт об отставке из-за удара по 239-му полигону ВСУ. Позже возглавил группировку войск в Харьковской области.

Назначение Драпатого главкомом ВСУ произошло на фоне конфликта в украинском руководстве. На днях в отставку ушел министр обороны Михаил Федоров, который имел разногласия с Владимиром Зеленским и Александром Сырским. По словам Федорова, Сырский, по сути, поставил ультиматум президенту, что дальше оставаться на посту может только кто-то один из них – или Федоров, или Сырский. При этом и сам экс-министр обороны до того предложил Зеленскому "кардинальные кадровые решения" – смену и Сырского, и начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.