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Политика В России
Фото: Накануне.RU

ГД рассмотрит законопроект об ограничениях для релокантов, скрывающихся от наказания

Госдума на заседании 22 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об ограничительных мерах против релокантов, скрывающихся от исполнения наказания. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Меры коснутся не только фигурантов уголовных дел, которые скрываются за пределами России, но и тех, кто совершил административные правонарушения, связанные с безопасностью государства. К ним относятся, в частности, призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций против РФ, дискредитация российских вооруженных сил, нарушение законодательства об иноагентах. Среди возможных ограничений - приостановка сделок с недвижимостью, запрет на управление транспортом, заморозка денежных средств, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

"Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев "пересидеть" за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать - за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона", - заявил Володин.

Ранее Госдума, а затем и Совфед одобрили закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

Теги: госдума, релоканты, ограничения


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