Активисты Волонтёрского центра РМК отправили гуманитарную помощь в Верхний Уфалей

Активисты Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" отправились в Верхний Уфалей, чтобы помочь пострадавшим от летнего паводка жителям.

Река Генералка уже вернулась в своё русло и освободила участки, а уровень воды в реке Уфалейке снижается хуже, подтопленными остаются более полусотни участков с жилыми домами. Большинство жителей разместились у родственников и знакомых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, за выходные добровольцы Волонтёрского центра раздали пострадавшим около 100 продуктовых наборов от Благотворительного фонда РМК и 5 тонн питьевой воды – 1 050 бутылей по 5 литров.

"Мы уже не первый раз помогаем людям во время наводнений. Как раз в эти дни наши волонтёры оказывали помощь жителям Ирбита, где из-за продолжительного дождевого паводка было подтоплено более 200 жилых домов. Мы всегда узнаём потребности людей. Как правило, нужны продукты, которые не портятся, и питьевая вода. Именно это наши волонтёры стараются развозить в первую очередь", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Волонтёры продолжают следить за ситуацией и остаются на связи с жителями, чтобы понимать, какая ещё помощь может им потребоваться.