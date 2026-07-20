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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Людмила Бабушкина помогла жителям Богдановича, пострадавшим от дождевого паводка

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина приехала в Богданович, чтобы помочь местным жителям справиться с последствиями дождевого паводка. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ЗакСО.

Недавно жители двухэтажного многоквартирного дома на ул. Октябрьской пожаловались, что уже неделю живут с затопленным подвалом. Со своей проблемой они обратились напрямую к председателю регионального парламента и попросили оказать содействие а решении ситуации.

"Жители обратились ко мне, и я приехала на место лично оценить картину. Сейчас на месте в круглосуточном режиме откачивают воду. Однако "косметических" мер недостаточно. Местные власти пообещали, как только подвал просохнет, будут искать системное решение, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Она также отметила, что Богданович продолжает устранять последствия обильных осадков. По ее словам, объем выпавших осадков и нагрузка на городские инженерные коммуникации стали беспрецедентными. В связи с этим, необходимо оперативно ликвидировать последствия подтоплений, а также принять меры, позволяющие предотвратить такие ситуации в дальнейшем.

Теги: Бабушкина, ЗакСО, Богданович, паводок, подвал


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